Возможный преемник Меркель призвал сохранить за Украиной статус транзитёра газа

Украина должна оставаться страной – транзитёром российского газа после запуска "Северного потока – 2". Об этом на пресс-конференции сообщил кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

"Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, которые связаны с его эксплуатацией. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитёром", — сказал Шольц.

По его словам, Германия "приложила значительные усилия" для того, чтобы такие гарантии были даны.