Возможный преемник Меркель призвал сохранить за Украиной статус транзитёра газа
Шольц считает, что с России нужно взять гарантии перед введением в эксплуатацию "Северного потока – 2".
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Украина должна оставаться страной – транзитёром российского газа после запуска "Северного потока – 2". Об этом на пресс-конференции сообщил кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.
"Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, которые связаны с его эксплуатацией. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитёром", — сказал Шольц.
По его словам, Германия "приложила значительные усилия" для того, чтобы такие гарантии были даны.
Ранее Украина заявила о готовности продлить контракт на транзит российского газа. Там отметили, что для сохранения статуса страны-транзитёра Незалежной требуются контракты с европейскими компаниями.
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