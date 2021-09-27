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Возможный преемник Меркель призвал сохранить за Украиной статус транзитёра газа

Шольц считает, что с России нужно взять гарантии перед введением в эксплуатацию "Северного потока – 2".

27 сентября, 10:56
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/final-above-water-tie-in-on-lay-barge-fortuna-878/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord-Stream2.com</a></p>

Фото © Nord-Stream2.com

Украина должна оставаться страной – транзитёром российского газа после запуска "Северного потока – 2". Об этом на пресс-конференции сообщил кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

"Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, которые связаны с его эксплуатацией. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитёром", — сказал Шольц.

По его словам, Германия "приложила значительные усилия" для того, чтобы такие гарантии были даны.

Ранее Украина заявила о готовности продлить контракт на транзит российского газа. Там отметили, что для сохранения статуса страны-транзитёра Незалежной требуются контракты с европейскими компаниями.

Политолог объяснил, почему Россия готова продолжать транзит газа через Украину

Политолог объяснил, почему Россия готова продолжать транзит газа через Украину

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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