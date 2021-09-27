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"87 лет обнулить невозможно": Александр Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры

При этом он мечтает ещё появиться на родной сцене, но ожидает решения "Боженьки и родного департамента".

27 сентября, 10:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт оставляет свой пост. Об этом он сам сообщил ТАСС.

"Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит всё-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность", — подтвердил Ширвиндт в разговоре с агентством.

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Ширвиндт уже направил заявление в Департамент культуры Москвы. Он выразил желание продолжить сотрудничество с театром и "появиться на родной сцене".

"Конечно, мечтается ещё появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от Боженьки и родного департамента, который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром", — раскрыл народный артист.

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Напомним, в прошлом году Лайф писал о том, что Александр Ширвиндт объявлял о намерении оставить пост в театре. Тогда он категорически отверг идею самостоятельного поиска нового руководителя, поскольку "преемников не существует".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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