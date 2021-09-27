Песков заявил, что в России должен быть лишь один президент

В России нужно единообразие в вопросе должностей, должность президента должна быть одна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя внесение в Госдуму законопроекта, который устанавливает общее наименование высшего должностного лица для всех регионов страны — глава субъекта РФ.

"Конечно, позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было всё упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава субъекта РФ имеет статус президента. Однако "будущее покажет", насколько возможна перспектива изменений в названии должностей глав субъектов России.