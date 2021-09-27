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Песков заявил, что в России должен быть лишь один президент

Вместе с тем он отметил, что Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава субъекта имеет статус президента.

27 сентября, 10:46
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В России нужно единообразие в вопросе должностей, должность президента должна быть одна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя внесение в Госдуму законопроекта, который устанавливает общее наименование высшего должностного лица для всех регионов страны — глава субъекта РФ.

"Конечно, позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было всё упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава субъекта РФ имеет статус президента. Однако "будущее покажет", насколько возможна перспектива изменений в названии должностей глав субъектов России.

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Ранее Песков рассказал, что Владимира Путина нисколько не задевают ремарки личного характера в его адрес со стороны представителей власти Украины, в частности — президента страны Владимира Зеленского.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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