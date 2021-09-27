Путин заявил, что детский омбудсмен Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме

Кроме того, она возглавит комиссию партии "Единая Россия" по поддержке детей и семьи.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова перейдёт в Госдуму по итогам выборов, в нижней палате парламента она будет курировать работу по поддержке семей и детей. Об этом на встрече с первой пятёркой федерального списка "Единой России" заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, Кузнецова возглавит комиссию партии по защите материнства, детства и защите семьи.

"И, мне кажется, правильно, что вы возглавите в партии специально созданные комиссии... Анна Кузнецова — по поддержке детей, семьи. И непосредственно эту работу будет курировать в Госдуме", — отметил Путин.