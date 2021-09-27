Путин заявил, что детский омбудсмен Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
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Кроме того, она возглавит комиссию партии "Единая Россия" по поддержке детей и семьи.
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова перейдёт в Госдуму по итогам выборов, в нижней палате парламента она будет курировать работу по поддержке семей и детей. Об этом на встрече с первой пятёркой федерального списка "Единой России" заявил президент РФ Владимир Путин.
Кроме того, Кузнецова возглавит комиссию партии по защите материнства, детства и защите семьи.
"И, мне кажется, правильно, что вы возглавите в партии специально созданные комиссии... Анна Кузнецова — по поддержке детей, семьи. И непосредственно эту работу будет курировать в Госдуме", — отметил Путин.
Напомним, в федеральную часть списка "Единой России" на выборы в 2021 году вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее президент РФ Владимир Путин уже признавался, что ему было бы жалко отпускать в Госдуму Лаврова и Сергея Шойгу.