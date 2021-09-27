Путин: "Единая Россия" показала стремление к обновлению
Президент назвал важным тот факт, что партия власти включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, так и совсем молодых, но перспективных.
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"Единая Россия" на прошедших выборах продемонстрировала востребованное обществом стремление к обновлению. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами предвыборного списка партии в понедельник.
"Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом", — констатировал глава государства.
Путин назвал важным тот факт, что партия власти включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, деятельность которых тем не менее является перспективной.
А ранее президент поздравил первую пятёрку списка "Единой России" — Сергея Шойгу, Сергея Лаврова Анну Кузнецову, Дениса Проценко и Елену Шмелёву — с убедительной победой на выборах и поблагодарил за достойный результат.
Напомним, что ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными и распределила мандаты. Трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.
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