Путин: "Единая Россия" показала стремление к обновлению

"Единая Россия" на прошедших выборах продемонстрировала востребованное обществом стремление к обновлению. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами предвыборного списка партии в понедельник.

"Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом", — констатировал глава государства.

Путин назвал важным тот факт, что партия власти включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, деятельность которых тем не менее является перспективной.