Лидеры списка "Единой России" возглавят специальные партийные комиссии

Напомним, в федеральную часть списка на прошедшие выборы вошли Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелёва, Анна Кузнецова.

Лидеры списка "Единой России" возглавят специально созданные партийные комиссии. Об этом на встрече с Сергеем Шойгу, Сергеем Лавровым, Анной Кузнецовой, Денисом Проценко и Еленой Шмелёвой сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири. В августе он предложил построить пять городов в малонаселённом регионе России. Глава МИД РФ Сергей Лавров станет председателем комиссии по международному сотрудничеству и поддержке россиян за границей.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова будет курировать вопросы защиты материнства, детства и защиты семьи. Сопредседателю Центрального штаба ОНФ Елене Шмелёвой Путин предложил возглавить комиссию по образованию и науке, а главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко — комиссию по здравоохранению.