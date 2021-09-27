Лидеры списка "Единой России" возглавят специальные партийные комиссии
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Напомним, в федеральную часть списка на прошедшие выборы вошли Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелёва, Анна Кузнецова.
Лидеры списка "Единой России" возглавят специально созданные партийные комиссии. Об этом на встрече с Сергеем Шойгу, Сергеем Лавровым, Анной Кузнецовой, Денисом Проценко и Еленой Шмелёвой сообщил президент России Владимир Путин.
По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири. В августе он предложил построить пять городов в малонаселённом регионе России. Глава МИД РФ Сергей Лавров станет председателем комиссии по международному сотрудничеству и поддержке россиян за границей.
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова будет курировать вопросы защиты материнства, детства и защиты семьи. Сопредседателю Центрального штаба ОНФ Елене Шмелёвой Путин предложил возглавить комиссию по образованию и науке, а главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко — комиссию по здравоохранению.
Напомним, что ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными и распределила мандаты. Трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.