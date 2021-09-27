Песков объяснил, почему кадры с отдыха Путина в Сибири опубликовали не сразу
На это повлиял ряд факторов, среди которых были не только деловые поездки, но и печальные события.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему фото и видео с отдыха Владимира Путина в сибирской тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель.
"Эти кадры были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума (Восточный экономический форум. — Прим. Лайфа), после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно, по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней. Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась (гибель главы МЧС Евгения Зиничева. — Прим. Лайфа), поэтому это произошло сейчас", — сказал официальный представитель Кремля.
Песков также ответил на замечание о том, что подобный отдых в горах — это большая нагрузка на организм. По его словам, "многие россияне предпочитают такой отдых и не менее сложные маршруты". Также он добавил, что меню и кухня в таких поездках у президента "очень простые каждый раз, никаких там изысков нет".
Ранее Лайф публиковал видео с отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге. Российский президент уже традиционно проводит отдых именно в таком стиле — на природе, в тайге, в походе. Спутником отдыха обычно становится глава Минобороны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказывал предположение, что Путин и Шойгу обсуждали идею новых городов Сибири во время отдыха в тайге.
Комментариев: 0