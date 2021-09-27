Путин призвал кабмин одинаково плотно работать со всеми фракциями в Госдуме
Он отметил, что правительству предстоит внимательно относиться к обращениям парламентариев и их депутатским запросам.
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Программы партий в Госдуме должны быть тесно связаны с целями национального развития, и кабмину стоит одинаково выстраивать работу с каждой из фракций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой правительства и вице-премьерами.
"Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна двигается вперёд, что мы добиваемся успехов. Все программы партий должны быть тесно увязаны с целями национального развития", — сказал Путин.
Глава государства отметил, что все партии шли на выборы со своими предвыборными программами, которые они будут реализовывать, в том числе выдвигая законодательные инициативы. Поэтому, по словам Путина, кабмину предстоит плотно работать со всеми фракциями и быть внимательным к обращениям парламентариев, а также к их депутатским запросам.
Напомним, что ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными и распределила мандаты. Трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.
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