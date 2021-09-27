Путин призвал кабмин одинаково плотно работать со всеми фракциями в Госдуме

Программы партий в Госдуме должны быть тесно связаны с целями национального развития, и кабмину стоит одинаково выстраивать работу с каждой из фракций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой правительства и вице-премьерами.

"Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна двигается вперёд, что мы добиваемся успехов. Все программы партий должны быть тесно увязаны с целями национального развития", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что все партии шли на выборы со своими предвыборными программами, которые они будут реализовывать, в том числе выдвигая законодательные инициативы. Поэтому, по словам Путина, кабмину предстоит плотно работать со всеми фракциями и быть внимательным к обращениям парламентариев, а также к их депутатским запросам.