Суд отказался смягчить приговор доценту-расчленителю Соколову

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор в отношении историка Олега Соколова и отказался смягчить ему меру наказания в 12,5 года колонии за убийство аспирантки СПбГУ и незаконное хранение оружия.

Сам Олег Соколов в суде снова сорвался на плач и крик. Он обратился к своим детям и матери, заявил, что любит их и уже не надеется увидеться. Также он обвинил журналистов в смерти отца, который "не выдержал того, что с экранов несли бред".