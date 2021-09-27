Суд отказался смягчить приговор доценту-расчленителю Соколову
Сам историк на заседании снова сорвался на плач и крик. Он обратился к своим детям и матери, а также обвинил журналистов в смерти отца.
Фото © ТАСС / Петр Ковалев
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор в отношении историка Олега Соколова и отказался смягчить ему меру наказания в 12,5 года колонии за убийство аспирантки СПбГУ и незаконное хранение оружия.
"Апелляционная коллегия приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга изменила, разрешив судьбу вещественных доказательств. В остальном — без изменений", — говорится в сообщении Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Выступление Олега Соколова в суде. Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Сам Олег Соколов в суде снова сорвался на плач и крик. Он обратился к своим детям и матери, заявил, что любит их и уже не надеется увидеться. Также он обвинил журналистов в смерти отца, который "не выдержал того, что с экранов несли бред".
Напомним, историк СПбГУ Олег Соколов убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Соколова задержали, когда тот пытался избавиться от частей тела Ещенко в реке Мойке. Он был арестован, а уже весной 2020-го СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела. Позже на заседании суда Соколов признал вину. Историка-расчленителя приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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