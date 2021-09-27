В Театре сатиры не подтвердили информацию об уходе Ширвиндта с поста худрука

"Я не в курсе этого. Он уже полтора года собирается уходить, он это не скрывает, он плохо чувствует себя. Но у меня информации нет, что он уходит сегодня. Я каждый день с ним общаюсь, мне этого он не сказал. Может, это он кому-то сказал, но мне — нет. Буду уточнять", — сказал он Лайфу.