В Театре сатиры не подтвердили информацию об уходе Ширвиндта с поста худрука
Директор учреждения отметил, что из-за плохого самочувствия артист давно собирается уйти, однако окончательного решения так и не принял.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Директор Театра сатиры Мамед Агаев не подтвердил информацию о том, что художественный руководитель театра и народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает свой пост.
"Я не в курсе этого. Он уже полтора года собирается уходить, он это не скрывает, он плохо чувствует себя. Но у меня информации нет, что он уходит сегодня. Я каждый день с ним общаюсь, мне этого он не сказал. Может, это он кому-то сказал, но мне — нет. Буду уточнять", — сказал он Лайфу.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры. Причём отмечалось, что об этом сообщил сам артист.
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