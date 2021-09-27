Россияне назвали лучшие направления для осенних каникул

Курорты Крыма являются самым популярным местом отдыха для россиян осенью, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Полуостров для осенних каникул выбрало 29% респондентов. Второе место поделили Санкт-Петербург и Сочи (по 28,7%), чуть меньше туристов выбрали Калининград (9%), Москву (8,5%) и Казань (5%). Остальные 32,1% участников опроса сильно разделились во мнении.

Лучшими заграничными направлениями для осенних каникул опрошенные назвали Турцию и Египет — 34,5% и 8,7% соответственно. Грецию выбрало 5%, Кипр — 4,8%, а Черногорию — 2,9%. При этом 51,5% россиян уверены, что сентябрь является лучшим месяцем для осенней поездки. Участники объяснили это небольшим количеством туристов и приятной погодой. Отправиться в путешествие в октябре предпочло бы 35% туристов, а в ноябре — 13,5%: самым сильным критерием здесь стала немноголюдность.