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Россияне назвали лучшие направления для осенних каникул

Среди заграничных курортов лидирует Турция, куда хочет отправиться 34,5% опрошенных.

27 сентября, 11:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Курорты Крыма являются самым популярным местом отдыха для россиян осенью, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Полуостров для осенних каникул выбрало 29% респондентов. Второе место поделили Санкт-Петербург и Сочи (по 28,7%), чуть меньше туристов выбрали Калининград (9%), Москву (8,5%) и Казань (5%). Остальные 32,1% участников опроса сильно разделились во мнении.

Лучшими заграничными направлениями для осенних каникул опрошенные назвали Турцию и Египет — 34,5% и 8,7% соответственно. Грецию выбрало 5%, Кипр — 4,8%, а Черногорию — 2,9%. При этом 51,5% россиян уверены, что сентябрь является лучшим месяцем для осенней поездки. Участники объяснили это небольшим количеством туристов и приятной погодой. Отправиться в путешествие в октябре предпочло бы 35% туристов, а в ноябре — 13,5%: самым сильным критерием здесь стала немноголюдность.

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Ранее Лайф сообщал, что в Крыму побит постсоветский рекорд по числу туристов. Только с января по август 2021 года на полуострове отдохнуло 7,2 млн человек.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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