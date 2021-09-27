Учёные предложили лечить ожирение с помощью спрея для носа

Специалисты из Имперского колледжа Лондона и Кингстонского университета придумали необычный способ избавить человечество от ожирения. Они выяснили, что назальный спрей с окситоцином снижает у людей интерес к еде, сообщает журнал Appetite.

Данное вещество работает в организме человека по разным направлениям. Окситоцин стимулирует сокращения матки при родах, формирует уровень доверия к любимому человеку, за что его прозвали "гормоном любви". Учёные доказали, что он влияет не только на социальное поведение, но и способен управлять аппетитом.

В научном исследовании участвовало около 40 человек, страдающих лишним весом. По результатам эксперимента, назальный спрей с окситоцином доказал свою эффективность и действительно снизил у худеющих интерес к еде. Представители научного сообщества решили, что подобное открытие в будущем можно применять при лечении пациентов с ожирением, однако они отметили необходимость дополнительных, более обширных исследований.