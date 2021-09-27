Паникующие пассажиры сняли на видео, что происходило на борту самолёта Azur Air после удара молнии
Многие уже прощались с жизнью — настолько сильной была тряска. По салону разлетелись мелкие предметы, а люди с криками вцепились в подлокотники.
Фото © Mash
Паникующие пассажиры сняли на видео, что происходило на борту самолёта Azur Air после удара молнии
Видео © Mash
Пассажиры сняли на видео самый страшный момент экстренной посадки лайнера авиакомпании Azur Air после удара молнии. Самолёт совершал рейс ZF347 из Екатеринбурга в Сочи, но из-за непогоды воздушную гавань туристического города закрыли — и борт отправился в Краснодар. Видеозапись из салона опубликовал Mash.
Пассажиры услышали громкий хлопок, узрели вспышку и разлетающиеся предметы, после чего решили, что воздушное судно падает. На кадрах видно, что они были страшно напуганы, однако всё обошлось. Самолёт сел благополучно.
Напомним, что в последний раз самолёт сгорел из-за удара молнии в 1963 году. Нас уверяют, что современным самолётам электрические разряды не страшны. Лайф разбирался, так ли это.
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