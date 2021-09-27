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Паникующие пассажиры сняли на видео, что происходило на борту самолёта Azur Air после удара молнии

Многие уже прощались с жизнью — настолько сильной была тряска. По салону разлетелись мелкие предметы, а люди с криками вцепились в подлокотники.

27 сентября, 11:58

Фото © Mash

Паникующие пассажиры сняли на видео, что происходило на борту самолёта Azur Air после удара молнии

Видео © Mash

Пассажиры сняли на видео самый страшный момент экстренной посадки лайнера авиакомпании Azur Air после удара молнии. Самолёт совершал рейс ZF347 из Екатеринбурга в Сочи, но из-за непогоды воздушную гавань туристического города закрыли — и борт отправился в Краснодар. Видеозапись из салона опубликовал Mash.

Пассажиры услышали громкий хлопок, узрели вспышку и разлетающиеся предметы, после чего решили, что воздушное судно падает. На кадрах видно, что они были страшно напуганы, однако всё обошлось. Самолёт сел благополучно.

На видео попало, как молния ударила в одно и то же место 12 раз подряд, напугав даже оператора

На видео попало, как молния ударила в одно и то же место 12 раз подряд, напугав даже оператора

Напомним, что в последний раз самолёт сгорел из-за удара молнии в 1963 году. Нас уверяют, что современным самолётам электрические разряды не страшны. Лайф разбирался, так ли это.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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