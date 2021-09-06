На видео попало, как молния ударила в одно и то же место 12 раз подряд, напугав даже оператора

Инцидент произошёл в конце апреля на востоке китайской провинции Шаньдун. Очевидцу удалось снять, как всего за 10 секунд молния 12 раз ударяет в один и тот же фонарный столб.