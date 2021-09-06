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На видео попало, как молния ударила в одно и то же место 12 раз подряд, напугав даже оператора

Инцидент произошёл в конце апреля на востоке китайской провинции Шаньдун. Очевидцу удалось снять, как всего за 10 секунд молния 12 раз ударяет в один и тот же фонарный столб.

6 сентября, 08:32

Кадр из видео © AsiaWire / 152021002

На днях житель китайского Циндао поделился видеозаписью, которая, по его словам, была снята его приятелем во время шторма, накрывшего город на берегу Жёлтого моря. Оператор находился в помещении, когда рядом с ним ударила молния. Мужчина тут же достал телефон и начал снимать, надеясь, что ему удастся запечатлеть хотя бы ещё один разряд. Но то, что он заснял, попало в СМИ по всему миру.

Видео © AsiaWire / 152021002

Всего за десять секунд молния ударила в один и тот же фонарный столб порядка 12 раз. Зрелище сильно перепугало свидетеля. На кадрах видно, как он попятился назад и из соображений безопасности скрылся за стеной. Но даже так видно, как отсвечивают вспышки молний, пишет Daily Mail.

Гиф © AsiaWire / 152021002

Когда очевидец снял видео и невредимый добрался до дома, он поделился роликом с другом по фамилии Цюй, который тоже живёт в Циндао. Тот в свою очередь опубликовал видео в соцсетях, благодаря чему оно быстро стало вирусным. В комментариях пользователи признали: у фонаря последний день лета явно не задался.

Удача явно не на стороне этого фонаря

Пользователь Сети

Фонарный столб: "Я выгорел. Пойду прогуляюсь, чтобы подзарядиться".

Гроза: ...

Пользователь Сети

Невероятное фото: водитель чудом остался невредимым, когда молния повалила дерево прямо на его авто

Невероятное фото: водитель чудом остался невредимым, когда молния повалила дерево прямо на его авто

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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