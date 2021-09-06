НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мама закричала от ужаса, когда призрачный силуэт, лежащий с её спящим сыном, повернул видеоняню

Родители пересматривали записи с видеоняни, когда на экране рядом с их маленьким сыном появился призрак. Но, поразмыслив, мама пришла к выводу, что привидение дружелюбное.

6 сентября, 07:03

Кадры из видео © Роберт Торрат

Пять месяцев назад в семье Торратов из Дронгана, Великобритания, родился маленький Скотт. Чтобы хоть как-то упростить себе жизнь, родители установили в комнате ребёнка видеоняню, но уже скоро пожалели. Недавно посреди ночи мама Шерил начала получать уведомления о движении в детской, но не заметила их из-за того, что спала. Посмотрев записи гаджета пару дней спустя, женщина была в ужасе. Над её малышом летало светящееся нечто. Но и это ещё не всё.

Кадры из видео © Роберт Торрат

Уже через несколько секунд после появления "дружелюбного привидения" камера видеоняни поворачивается сама по себе. В отражении зеркала видно, что в комнате включилась лампа. Уходя спать, взрослые всё выключали. Как всё это произошло, родители ума не приложат.

Радионяня просто сообщала нам о движении. Так как мы оба спали, тогда мы не увидели это. То, что произошло, — просто кошмар

Мама Скотта

Родители долго думали, кто же мог навещать малыша посреди ночи, и пришли к выводу, что это, должно быть, его бабушка с дедушкой.

Кадры из видео © Роберт Торрат

Кадры из видео © Роберт Торрат

Дело в том, что родители, Скотт и ещё две его сёстры живут в доме, в котором огромную часть жизни провели бабушка и дедушка детей. Они умерли несколько лет назад и не успели даже познакомиться с младшеньким, пишет The Sun. Так что в светящихся пятнах мама с папой видят именно руки стариков.

Я уверена, что нас посетил призрак. Роберт (отец малыша) не верит в потусторонние силы, но теперь даже он начал сомневаться

Мама Скотта

Мама рассекретила свою маленькую дочь, которая пытается обмануть видеоняню вместо того, чтобы спать

Мама рассекретила свою маленькую дочь, которая пытается обмануть видеоняню вместо того, чтобы спать

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Многодетная мама стала жертвой травли, когда пользователи узнали, сколько ей на самом деле лет

4 сентября, 08:00

Мама позвала к себе маленькую дочь и только тогда увидела, как за её спиной следует тёмный силуэт

28 августа, 11:00

Китайский блогер рассказал соотечественникам о невообразимом русском блюде

сегодня в 00:40

Звезда Playboy раскрыла правду о миллионере-бывшем, который хвастает разгульной жизнью в Instagram

вчера в 16:00

Учёные нашли "прадедушку" коронавируса

сегодня в 07:32

Новости партнеров

Layer 1