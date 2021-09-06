Мама закричала от ужаса, когда призрачный силуэт, лежащий с её спящим сыном, повернул видеоняню

Пять месяцев назад в семье Торратов из Дронгана, Великобритания, родился маленький Скотт. Чтобы хоть как-то упростить себе жизнь, родители установили в комнате ребёнка видеоняню, но уже скоро пожалели. Недавно посреди ночи мама Шерил начала получать уведомления о движении в детской, но не заметила их из-за того, что спала. Посмотрев записи гаджета пару дней спустя, женщина была в ужасе. Над её малышом летало светящееся нечто. Но и это ещё не всё.

Кадры из видео © Роберт Торрат

Уже через несколько секунд после появления "дружелюбного привидения" камера видеоняни поворачивается сама по себе. В отражении зеркала видно, что в комнате включилась лампа. Уходя спать, взрослые всё выключали. Как всё это произошло, родители ума не приложат.

Радионяня просто сообщала нам о движении. Так как мы оба спали, тогда мы не увидели это. То, что произошло, — просто кошмар Мама Скотта

Родители долго думали, кто же мог навещать малыша посреди ночи, и пришли к выводу, что это, должно быть, его бабушка с дедушкой.

Кадры из видео © Роберт Торрат

Дело в том, что родители, Скотт и ещё две его сёстры живут в доме, в котором огромную часть жизни провели бабушка и дедушка детей. Они умерли несколько лет назад и не успели даже познакомиться с младшеньким, пишет The Sun. Так что в светящихся пятнах мама с папой видят именно руки стариков.