Звезда Playboy раскрыла правду о миллионере-бывшем, который хвастает разгульной жизнью в Instagram
Девушке на время удалось покорить сердце ловеласа и узнать, какой он на самом деле.
Имя Дэна Билзеряна знакомо, вероятно, каждой красотке в США. Долларовый миллионер, плейбой, кутила и игрок в покер прославился своим роскошным образом жизни. Полёты по всему миру на частном самолёте, отдых на дорогих яхтах, восторженно смотрящие на него модели — всё это мужчина охотно демонстрирует в соцсетях, за что получил звание "короля "Инстаграма".
Однако у многих возникал вопрос, действительно ли сердцеед ведёт настолько разгульную жизнь или за картинками в "Инстаграме" скрывается что-то другое. 30-летняя звезда Playboy Линдси Пелас, которая ранее встречалась с Дэном, рассказала, как жил миллионер, отметив, что кадрам из его соцсетей можно полностью доверять.
Это был на 100 процентов его реальный образ жизни. Меня настолько поглотил интерес, что, когда мы встретились в первый раз, я пришла домой и описала произошедшее. Например, у меня было десять страниц под названием "Когда я встретила Дэна Билзеряна", потому что это была самая дикая ночь
Линдси было 23 года, когда она познакомилась с Дэном, пишет Daily Star. Темноволосый парень, живущий на широкую ногу, произвёл на девушку неизгладимое впечатление. Блондинка оказалась в его доме на Хэллоуин и не смогла скрыть удивления, увидев, как всё утопает в роскоши.
Когда мы вернулись в дом, кухня была заполнена фруктами, закусками и подносами. Я впервые увидела такое огромное количество еды. Для сравнения: я была на ужине в День благодарения, но столкнуться с подобным зрелищем на Хэллоуин в чьём-то случайном доме мне не доводилось
По словам Линдси, общение с Дэном давало много преимуществ. Она нашла новых надёжных друзей, а миллионер задался целью сделать её известной в Интернете. Судя по всему, ему это удалось. Сейчас у девушки 8,4 млн подписчиков в "Инстаграме".
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WOW-news
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