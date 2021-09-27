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Путин на заседании Совбеза перечислил стратегические цели России

Это уже вторая рабочая встреча находящегося на самоизоляции российского лидера за день.

27 сентября, 12:13
<p>Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с членами Совета безопасности РФ. В начале заседания глава государства назвал главные стратегические цели страны, которые будут обсуждаться на встрече.

"Прежде всего сбережение народа России, укрепление здоровья и улучшение качества жизни, забота об окружающей среде и надёжная защита страны и граждан от внутренних и внешних угроз, защита суверенитета", — сказал Путин.

Путин в понедельник проведёт встречу с членами Совбеза РФ

Путин в понедельник проведёт встречу с членами Совбеза РФ

Ранее сегодня президент провёл встречу с лидерами партийных списков "Единой России" Сергеем Лавровым, Сергеем Шойгу, Анной Кузнецовой, Денисом Проценко и Еленой Шмелёвой, на которой заявил, что каждый из них возглавит специально созданную партийную комиссию по определённым вопросам.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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