Путин на заседании Совбеза перечислил стратегические цели России

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с членами Совета безопасности РФ. В начале заседания глава государства назвал главные стратегические цели страны, которые будут обсуждаться на встрече.

"Прежде всего сбережение народа России, укрепление здоровья и улучшение качества жизни, забота об окружающей среде и надёжная защита страны и граждан от внутренних и внешних угроз, защита суверенитета", — сказал Путин.