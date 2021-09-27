Организатор трагического восхождения на Эльбрус написал явку с повинной
Он дал признательные показания и был задержан, в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.
Фото © МЧС РФ
Организатор восхождения на Эльбрус, в результате которого погибло пять альпинистов, написал явку с повинной и дал признательные показания. Об этом сообщает СУ СКР по Кабардино-Балкарии.
"Во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователем было принято решение о задержании подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения", — говорится в сообщении.
Напомним, застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов из 23 человек запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. При этом выжившие туристы сняли вину за трагедию с гидов. По их словам, организаторы подъёма на самую высокую горную вершину Европы делали всё верно. А о плохой погоде все участники группы были предупреждены.
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