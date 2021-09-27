Организатор трагического восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, в результате которого погибло пять альпинистов, написал явку с повинной и дал признательные показания. Об этом сообщает СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

"Во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователем было принято решение о задержании подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения", — говорится в сообщении.