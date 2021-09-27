Путин рассказал о подготовке основ госполитики в сфере стратегического планирования

Правительство России подготовило основы государственной политики в сфере стратегического планирования, которые помогут создавать планы и программы, нацеленные на благополучие страны и её жителей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

По словам главы государства, на сегодняшний день страна нуждается в сбалансированной, единой, целостной системе стратегического планирования, которая позволила бы создавать программы, способные достигать приоритетных целей ради успешного и благополучного будущего России. При совершенствовании стратегического планирования необходимо использовать опыт других стран и крупных компаний. Но при этом нельзя "слепо копировать прежние методики", нужно адаптировать их к российским реалиям.