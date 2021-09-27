Путин рассказал о подготовке основ госполитики в сфере стратегического планирования
Глава государства призвал использовать в ней опыт других стран, но не копировать слепо их методики.
Фото © ТАСС / AP / Carolyn Kaster
Правительство России подготовило основы государственной политики в сфере стратегического планирования, которые помогут создавать планы и программы, нацеленные на благополучие страны и её жителей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
По словам главы государства, на сегодняшний день страна нуждается в сбалансированной, единой, целостной системе стратегического планирования, которая позволила бы создавать программы, способные достигать приоритетных целей ради успешного и благополучного будущего России. При совершенствовании стратегического планирования необходимо использовать опыт других стран и крупных компаний. Но при этом нельзя "слепо копировать прежние методики", нужно адаптировать их к российским реалиям.
Ранее в ходе рабочей встречи с членами Совета безопасности РФ глава государства перечислил основные стратегические цели страны, среди которых оказались укрепление здоровья и улучшение качества жизни, забота об окружающей среде, надёжная защита страны и граждан от внутренних и внешних угроз, а также защита суверенитета России.
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