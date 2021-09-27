Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Ставропольском крае из-за забывчивого жильца.

Инцидент произошёл в городе Изобильном Ставропольского края. По информации Лайфа, житель квартиры на втором этаже забыл выключить газ и закурил сигарету, после чего произошёл взрыв. В результате пострадало 15 квартир, в одной из них даже обрушилась межкомнатная перегородка.

Несмотря на силу взрыва, из жильцов многоквартирного дома пострадал только один человек — по предварительным данным, тот самый курильщик. Он госпитализирован в реанимацию с ожогами третьей степени. Всего из пятиэтажки было эвакуировано более 30 человек, в том числе двое детей.