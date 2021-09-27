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Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Ставропольском крае из-за забывчивого жильца

27-летний мужчина не выключил конфорку и закурил. Он оказался единственным, кого госпитализировали с ожогами после ЧП.

27 сентября, 13:11

Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Ставропольском крае из-за забывчивого жильца.

Видео © LIFE

Инцидент произошёл в городе Изобильном Ставропольского края. По информации Лайфа, житель квартиры на втором этаже забыл выключить газ и закурил сигарету, после чего произошёл взрыв. В результате пострадало 15 квартир, в одной из них даже обрушилась межкомнатная перегородка.

Несмотря на силу взрыва, из жильцов многоквартирного дома пострадал только один человек — по предварительным данным, тот самый курильщик. Он госпитализирован в реанимацию с ожогами третьей степени. Всего из пятиэтажки было эвакуировано более 30 человек, в том числе двое детей.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Ранее Лайф рассказывал о более мощном взрыве газа, произошедшем в подмосковном Ногинске 8 сентября. Взрывная волна повредила более двадцати квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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