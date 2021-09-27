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Денис Проценко заявил, что продолжит работать в системе здравоохранения Москвы

Главврач больницы в Коммунарке также назвал гарантией позитивных перемен в системе здравоохранения России то, что в Госдуму нового созыва прошли его коллеги-медики.

27 сентября, 13:40
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, вошедший в пятёрку федерального списка "Единой России", заявил, что продолжит работать в системе здравоохранения Москвы.

В своём телеграм-канале он подчеркнул успехи по созданию "по-настоящему живой и доверительной площадки для профессионального общения практикующих врачей и экспертов, заинтересованных в перезагрузке системы здравоохранения". Проценко подчеркнул, что необходимо оставаться внутри системы для того, чтобы общение с коллегами оставалось таким же эффективным.

"Поэтому продолжу свою работу в команде московского здравоохранения, но вместе с тем буду проводить консилиумы с коллегами по всей стране. Будем контролировать ход реализации народной программы", — отметил Проценко.

Главврач больницы в Коммунарке также подчеркнул важность того, что в Госдуму нового созыва прошли его коллеги-медики. По его словам, это гарантия, что система здравоохранения России будет меняться в интересах пациентов и врачей.

Путин заявил, что детский омбудсмен Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме

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Напомним, сегодня, 27 сентября, президент Владимир Путин поздравил первую пятёрку списка "Единой России" — Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Анну Кузнецову, Дениса Проценко и Елену Шмелёву — с убедительной победой на выборах и поблагодарил за достойный результат. По словам главы государства, итоги голосования отражают высокий уровень доверия граждан.

Кроме того, он заявил, что лидеры списка возглавят специально созданные партийные комиссии. Сергей Шойгу — комиссию по развитию Восточной Сибири, Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке россиян за границей, Елена Шмелёва — комиссию по образованию и науке, Денис Проценко — комиссию по здравоохранению, а Анна Кузнецова будет курировать вопросы защиты материнства, детства и семьи.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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