Денис Проценко заявил, что продолжит работать в системе здравоохранения Москвы
Главврач больницы в Коммунарке также назвал гарантией позитивных перемен в системе здравоохранения России то, что в Госдуму нового созыва прошли его коллеги-медики.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, вошедший в пятёрку федерального списка "Единой России", заявил, что продолжит работать в системе здравоохранения Москвы.
В своём телеграм-канале он подчеркнул успехи по созданию "по-настоящему живой и доверительной площадки для профессионального общения практикующих врачей и экспертов, заинтересованных в перезагрузке системы здравоохранения". Проценко подчеркнул, что необходимо оставаться внутри системы для того, чтобы общение с коллегами оставалось таким же эффективным.
"Поэтому продолжу свою работу в команде московского здравоохранения, но вместе с тем буду проводить консилиумы с коллегами по всей стране. Будем контролировать ход реализации народной программы", — отметил Проценко.
Главврач больницы в Коммунарке также подчеркнул важность того, что в Госдуму нового созыва прошли его коллеги-медики. По его словам, это гарантия, что система здравоохранения России будет меняться в интересах пациентов и врачей.
Путин заявил, что детский омбудсмен Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
Напомним, сегодня, 27 сентября, президент Владимир Путин поздравил первую пятёрку списка "Единой России" — Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Анну Кузнецову, Дениса Проценко и Елену Шмелёву — с убедительной победой на выборах и поблагодарил за достойный результат. По словам главы государства, итоги голосования отражают высокий уровень доверия граждан.
Кроме того, он заявил, что лидеры списка возглавят специально созданные партийные комиссии. Сергей Шойгу — комиссию по развитию Восточной Сибири, Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке россиян за границей, Елена Шмелёва — комиссию по образованию и науке, Денис Проценко — комиссию по здравоохранению, а Анна Кузнецова будет курировать вопросы защиты материнства, детства и семьи.
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