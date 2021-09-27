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Диетолог объяснила, можно ли пить молоко каждый день

Некоторым она советует не рисковать своим здоровьем и полностью отказаться от этого напитка.

27 сентября, 13:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Если у человека отсутствует непереносимость молока, то данный продукт можно употреблять каждый день без риска для здоровья. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" сообщила врач-диетолог Анна Белоусова.

"Если человек может пить молоко и у него от этого нет никаких негативных последствий (например, диарея), он может его пить каждый день. Потому что молоко — это достаточно адаптированный для человека продукт. Прекрасный источник белка", — объяснила медик.

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При наличии проблем с усвоением молока она советует попробовать его употреблять в составе блюд и купить в аптеке специальные препараты, в основе которых имеются ферменты, расщепляющие молочный сахар. Людям с возрастной непереносимостью молока она советует не рисковать, а перейти на кисломолочные напитки — кефир, ряженку, простоквашу, йогурт питьевой.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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