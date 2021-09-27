В IKEA заверили, что не прекратят продажи знаменитой плюшевой акулы в России

Компания IKEA не будет прекращать продажи плюшевой акулы Blahaj ("Блохэй") в России. В этом в беседе с "Газетой.ру" заверил российский представитель магазина Александр Ерёмин.

"Акула Blahaj не будет выводиться из ассортимента, и проблем с поставками в Россию не ожидается", — сказал Ерёмин.

Напомним, ранее в твиттер-аккаунте компании IKEA сообщалось, что производство игрушки будет прекращено в апреле 2022 года. Как выяснилось, такое решение было принято в отношении лишь отдельных стран. В некоторые магазины поставки игрушки уже прекратились. Узнав об этом, фанаты акулы устроили акцию, потребовав вновь вернуть её на прилавки.