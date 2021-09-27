Опасный флешмоб: Ещё один дезинсектор съел арбуз, накачанный химией
По мнению медиков, такие эксперименты очень вредны для здоровья и проводить их ни в коем случае не стоит.
Ещё один дезинсектор съел арбуз, обработанный химикатами. Видео © "Кафедра дезинфекционного дела"
Ещё один дезинсектор стал участником опасного "флешмоба", запущенного после смертельного отравления бабушки и внучки, которые съели арбуз, обработанный инсектицидом в магазине "Магнит" в Москве. Очередной участник эксперимента, специалист компании "Добролов" Николай Дубинин, утверждает, что "Цигатрин" не может проникнуть в корку.
"Он [препарат] сильно воняет. При попадании на слизистые вызывает химический ожог. И чувствуется горечь вплоть до рвотного рефлекса", — рассказал дезинсектор.
Но вот врачам точка зрения специалистов кажется сомнительной. Как рассказал Лайфу кардиолог, терапевт, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский, проводить подобные эксперименты категорически нельзя, потому что вещество, которое использую участники "челленджа", является токсичным. Его можно использовать в подвалах, но ни в коем случае не в экспериментах с участием людей.
"Это действует на печень, токсически воздействует на кишечник. Могут быть серьёзные поражения печени, поджелудочной железы, желчного пузыря или желудка, если это попадает в организм человека. Почки могут пострадать. Это просто невозможно и недопустимо [проводить подобные эксперименты]. В первую очередь отреагирует печень. Возможен токсический гепатит. Хроническое воспалительное поражение печени", — объяснил медик.
Напомним, 10 сентября в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Позже дезинсектора Антона Котова арестовали до 10 ноября 2021 года. Правда, в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции не верят ни в Роспотребнадзоре, ни опрошенные Лайфом эксперты.
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