Ещё один дезинсектор съел арбуз, обработанный химикатами. Видео © "Кафедра дезинфекционного дела"

Ещё один дезинсектор стал участником опасного "флешмоба", запущенного после смертельного отравления бабушки и внучки, которые съели арбуз, обработанный инсектицидом в магазине "Магнит" в Москве. Очередной участник эксперимента, специалист компании "Добролов" Николай Дубинин, утверждает, что "Цигатрин" не может проникнуть в корку.

"Он [препарат] сильно воняет. При попадании на слизистые вызывает химический ожог. И чувствуется горечь вплоть до рвотного рефлекса", — рассказал дезинсектор.

Но вот врачам точка зрения специалистов кажется сомнительной. Как рассказал Лайфу кардиолог, терапевт, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский, проводить подобные эксперименты категорически нельзя, потому что вещество, которое использую участники "челленджа", является токсичным. Его можно использовать в подвалах, но ни в коем случае не в экспериментах с участием людей.