НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Рок-группа Måneskin объявила даты концертов в России

Музыканты выступят в Москве 9 марта 2022 года, а в Петербурге — 11-го.

27 сентября, 16:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/maneskinofficial/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maneskinofficial</a></p>

Фото © Instagram / maneskinofficial

Победившая на Евровидении-2021 итальянская рок-группа Måneskin выступит в Москве и Санкт-Петербурге в рамках европейского тура. Об этом коллектив сообщил в "Инстаграме".

Фото © Instagram / maneskinofficial

Фото © Instagram / maneskinofficial

Всего группа посетит 16 городов Европы, в Москве музыканты выступят 9 марта 2022 года, а в Петербурге — 11 марта 2022-го.

Maneskin наплевала на все договорённости, отменив выступление Maruv за несколько минут до концерта

Maneskin наплевала на все договорённости, отменив выступление Maruv за несколько минут до концерта

Ранее солист Måneskin попался на плагиате, и есть шесть улик того, что его самые яркие образы — заслуга Леонтьева. Победу на Евровидении-2021 группе принесла не только удачная песня. Многие оценили образ музыкантов, особенно солиста Дамиано Давида. Но русский зритель знал: где-то он уже это видел.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1