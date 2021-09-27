Рок-группа Måneskin объявила даты концертов в России
Музыканты выступят в Москве 9 марта 2022 года, а в Петербурге — 11-го.
Победившая на Евровидении-2021 итальянская рок-группа Måneskin выступит в Москве и Санкт-Петербурге в рамках европейского тура. Об этом коллектив сообщил в "Инстаграме".
Всего группа посетит 16 городов Европы, в Москве музыканты выступят 9 марта 2022 года, а в Петербурге — 11 марта 2022-го.
Ранее солист Måneskin попался на плагиате, и есть шесть улик того, что его самые яркие образы — заслуга Леонтьева. Победу на Евровидении-2021 группе принесла не только удачная песня. Многие оценили образ музыкантов, особенно солиста Дамиано Давида. Но русский зритель знал: где-то он уже это видел.
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