Поисковик "Яндекса" начнут по умолчанию устанавливать на гаджеты для продажи в РФ
А на компьютерах и системных блоках с оперативной системой обязательным станет "Яндекс.Браузер".
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С 1 января 2022 года поисковик от "Яндекса" будет предустанавливаться по умолчанию на всех гаджетах, продаваемых в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс", странами происхождения которой являются РФ или другие страны – государства Евразийского экономического союза, используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)", — отмечено в документе.
Также на компьютеры и системные блоки с оперативной системой необходимо будет устанавливать "Яндекс.Браузер" и антивирус Kaspersky Internet Security.
Ранее "Яндекс" сообщал о планах запустить тестирование первого беспилотного такси в Москве.
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