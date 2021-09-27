Поисковик "Яндекса" начнут по умолчанию устанавливать на гаджеты для продажи в РФ

С 1 января 2022 года поисковик от "Яндекса" будет предустанавливаться по умолчанию на всех гаджетах, продаваемых в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс", странами происхождения которой являются РФ или другие страны – государства Евразийского экономического союза, используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)", — отмечено в документе.

Также на компьютеры и системные блоки с оперативной системой необходимо будет устанавливать "Яндекс.Браузер" и антивирус Kaspersky Internet Security.