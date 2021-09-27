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Поисковик "Яндекса" начнут по умолчанию устанавливать на гаджеты для продажи в РФ

А на компьютерах и системных блоках с оперативной системой обязательным станет "Яндекс.Браузер".

27 сентября, 16:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

С 1 января 2022 года поисковик от "Яндекса" будет предустанавливаться по умолчанию на всех гаджетах, продаваемых в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс", странами происхождения которой являются РФ или другие страны – государства Евразийского экономического союза, используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)", — отмечено в документе.

Также на компьютеры и системные блоки с оперативной системой необходимо будет устанавливать "Яндекс.Браузер" и антивирус Kaspersky Internet Security.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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