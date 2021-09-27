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Регион
Опубликовано 27 сентября 2021, 18:57

Володин ревакцинировался от коронавируса

Впервые политик сделал прививку год назад и с тех пор контролирует количество антител, чтобы не допустить заражения ковидом.

Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин ревакцинировался от новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. По словам политика, самую первую прививку он сделал ещё год назад, затем ревакцинировался в мае, и вот теперь, когда уровень антител снизился, он решился на новый укол.

"Вакцинация — дело добровольное, и каждый вправе самостоятельно решать, делать прививку или нет. Но важно понимать, что это ответственность не только за своё здоровье, но и за здоровье близких, коллег, окружающих", написал Володин.

Он добавил, что многие его коллеги-депутаты тоже делают прививки. Это в том числе позволило сохранить работоспособность Госдумы в самый непростой период пандемии и своевременно запустить в работу меры, направленные на поддержку граждан и экономики.

"Депутаты, исполняя свои полномочия, постоянно общаются с людьми, работая в избирательном округе. В зале пленарных заседаний находятся много времени со своими коллегами. Перевести коммуникации в иной формат, соблюдать все меры безопасности и дистанцию, чтобы не заразиться, сложно, да и невозможно. Выход один — вакцинироваться. Со своей стороны такое решение принял", добавил он.

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Напомним, за минувшие сутки в России выявили 22 236 новых случаев коронавируса. Также зафиксировано 779 летальных исходов, а полностью выздоровело 13 513 человек.

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Фото © Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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