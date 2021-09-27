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Директор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы

На выборах он возглавлял региональную группу партийного списка по Петербургу.

27 сентября, 15:52
<p>Фото © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский решил отказаться от депутатского мандата, который ему положен по итогам прошедших выборов в Госдуму. Как сообщили Лайфу в пресс-службе учреждения, Пиотровский продолжит заведовать музеем.

"Михаил Борисович Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, подал заявление об отказе от мандата депутата ГД, предполагая продолжить активную работу в Государственном Эрмитаже и Союзе музеев России", — сообщили в пресс-службе.

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Напомним, Михаил Пиотровский возглавлял региональную группу партийного списка по Санкт-Петерубргу и, по результатам трёхдневного голосования, которое прошло в России с 17 по 19 сентября, прошёл в Государственную думу.

Также, как сообщал Лайф, от своих мандатов отказались сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" писатель Захар Прилепин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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