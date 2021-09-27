Директор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы
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На выборах он возглавлял региональную группу партийного списка по Петербургу.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский решил отказаться от депутатского мандата, который ему положен по итогам прошедших выборов в Госдуму. Как сообщили Лайфу в пресс-службе учреждения, Пиотровский продолжит заведовать музеем.
"Михаил Борисович Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, подал заявление об отказе от мандата депутата ГД, предполагая продолжить активную работу в Государственном Эрмитаже и Союзе музеев России", — сообщили в пресс-службе.
Напомним, Михаил Пиотровский возглавлял региональную группу партийного списка по Санкт-Петерубргу и, по результатам трёхдневного голосования, которое прошло в России с 17 по 19 сентября, прошёл в Государственную думу.
Также, как сообщал Лайф, от своих мандатов отказались сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" писатель Захар Прилепин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.