Директор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы

На выборах он возглавлял региональную группу партийного списка по Петербургу.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский решил отказаться от депутатского мандата, который ему положен по итогам прошедших выборов в Госдуму. Как сообщили Лайфу в пресс-службе учреждения, Пиотровский продолжит заведовать музеем.

"Михаил Борисович Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, подал заявление об отказе от мандата депутата ГД, предполагая продолжить активную работу в Государственном Эрмитаже и Союзе музеев России", — сообщили в пресс-службе.