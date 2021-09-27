К матери Славы Марлоу пришли полицейские из-за сообщения о минировании школы

Битмейкер и музыкальный продюсер Слава Марлоу (Артём Готлиб) рассказал, что домой к его матери в Новосибирске приходили полицейские из-за сообщения о минировании школы № 99. Он опубликовал несколько "историй" в своём инстаграме.

Марлоу показал пользователям скриншоты сообщения с угрозами. Неизвестный, подписавшийся именем битмейкера, заявил о якобы готовящемся взрыве школы. Музыкант заверил, что никакого отношения к сообщению не имеет. Он обратился к тому, кто выступил от его имени, назвав произошедшее глупой шуткой.