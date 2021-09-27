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К матери Славы Марлоу пришли полицейские из-за сообщения о минировании школы

Музыкант не оценил глупой шутки неизвестного, а из здания эвакуировали детей и сотрудников.

27 сентября, 15:49
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CUM-0mot6jx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">slavamarlow</a></p>

Фото © Instagram/slavamarlow

Битмейкер и музыкальный продюсер Слава Марлоу (Артём Готлиб) рассказал, что домой к его матери в Новосибирске приходили полицейские из-за сообщения о минировании школы № 99. Он опубликовал несколько "историй" в своём инстаграме.

Марлоу показал пользователям скриншоты сообщения с угрозами. Неизвестный, подписавшийся именем битмейкера, заявил о якобы готовящемся взрыве школы. Музыкант заверил, что никакого отношения к сообщению не имеет. Он обратился к тому, кто выступил от его имени, назвав произошедшее глупой шуткой.

При этом kp.ru сообщила, что из школы № 99 на улице Чаплыгина, 59, эвакуировали детей и сотрудников из-за сообщения о минировании. На месте происшествия работали экстренные службы, угроза оказалась ложной.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело из-за ложного сообщения о бомбах от имени "Алишера Тагировича Моргенштерна".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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