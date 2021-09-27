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С видеообзора BadComedian на фильм "Чернобыль" сняли блокировку

Продюсер картины помог блогеру отменить введённые ограничения, самостоятельно связавшись с правообладателем.

27 сентября, 15:40
<p>Кадр из видео © YouTube / BadComedian</p>

Кадр из видео © YouTube / BadComedian

Автор канала BadComedian Евгений Баженов выразил благодарность продюсеру фильма "Чернобыль" Александру Роднянскому, так как он поспособствовал отмене блокировки на ролик с обзором. Слова признательности блогер написал на своей страничке в Instagram.

В выходные после жалобы стриминговых сервисов Netflix, MPI Media и CPRAgency на обзор фильма "Чернобыль" видеоблогера BadComedian ролик заблокировали почти в 70 странах мира. При этом Баженов предполагал, что ограничение доступа к обзору произошло под влиянием продюсера "Чернобыля", он даже сравнил Роднянского со Сталиным. Однако продюсер в комментариях заверил, что не имеет отношения к блокировке, и пообещал разобраться в ситуации. И не соврал. Он связался с правообладателем, и уже сегодня ограничения были сняты.

"Выражаю благодарность ему и вам! Повторюсь, сам Роднянский может иметь какое угодно мнение обо мне, но то, что с обзора сняты все ограничения, подтверждает его идеи о защите свободы слова. Наконец можно выдохнуть! Спасибо ещё раз всем вам и Александру Роднянскому, что не допустил нервотрёпки со страйками и т.п.", — написал Баженов.

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Напомним, ранее BadComedian представил вниманию зрителей обзор фильма "Чернобыль". Блогер считает, что режиссёр ленты Данила Козловский паразитирует на известности одноимённого сериала HBO и на трагедии, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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