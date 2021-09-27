Врачи назвали главных разносчиков коронавируса

Одними из главных распространителей коронавируса являются дети и подростки до 18 лет. Об этом рассказали в беседе с Ura.ru врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.

"Дети и подростки до 18 лет пока остаются не охваченными вакцинацией. Через них функционирует устойчивый канал передачи коронавирусной инфекции, поскольку у учащейся молодёжи число социальных контактов очень высокое — в учебных заведениях находятся в замкнутых помещениях, общаются и между собой, с педагогами и преподавателями, и в неформальных молодёжных группах, потом возвращаются в свои семьи", — объяснил Болибок.

По словам Скулачева, подростки остаются одним из важных звеньев цепи распространения ковида, несмотря на их меньшее количество по сравнению со взрослым населением. Но вакцинация будет способствовать снижению темпов передачи вируса.

"Во всех цивилизованных странах вакцинируют подростков. В этом нет ничего необычного. Подростки распространяют коронавирус, при этом сами они болеют, как правило, достаточно легко. Он проходит как ОРВИ. Заболело горло, кашель, сопли, ты с удовольствием пойдёшь в гости к бабушке и куда-то потусоваться и будешь активно распространять коронавирус", — объяснил вирусолог.