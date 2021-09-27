В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах и кафе

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и точках общепита, рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе несколько крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись ещё более интенсивно", — отметил он.

Немерюк напомнил, что за нарушение антиковидных норм компаниям грозит штраф до одного миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток.