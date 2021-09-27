В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах и кафе
Глава столичного Департамента торговли и услуг напомнил, что работа по контролю за соблюдением масочного режима безостановочно ведётся с прошлого года.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и точках общепита, рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе несколько крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись ещё более интенсивно", — отметил он.
Немерюк напомнил, что за нарушение антиковидных норм компаниям грозит штраф до одного миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток.
А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах пока нет показаний к отмене масочного режима. По её прогнозу, это может случиться только тогда, когда граждане перестанут заражаться коронавирусом. И главный инструмент, который поможет противостоять эпидемии, — это вакцины.
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