Цена на нефть марки Brent поднялась выше 79 долларов

Стоимость нефти марки Brent второй раз за день поднялась выше 79 долларов — до 79,01 доллара за баррель. По данным лондонской биржи ICE к 17:00 (мск), цены на фьючерсные контракты на декабрь выросли на 2,28%.

Впрочем, позже рост стоимости топлива замедлился и составил 78,93 доллара за баррель.