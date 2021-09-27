Цена на нефть марки Brent поднялась выше 79 долларов
Позже рост стоимости топлива замедлился и составил 78,93 доллара за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent второй раз за день поднялась выше 79 долларов — до 79,01 доллара за баррель. По данным лондонской биржи ICE к 17:00 (мск), цены на фьючерсные контракты на декабрь выросли на 2,28%.
Впрочем, позже рост стоимости топлива замедлился и составил 78,93 доллара за баррель.
Стоимость нефти в мире продолжает расти на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее сегодня сообщалось, что стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 79 долларов за баррель. В 7:52 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов поднялась до отметки в 79,03 доллара за баррель.
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