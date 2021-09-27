Онищенко восхитился физической формой Путина и Шойгу после отдыха в глухой тайге

В ходе трёхдневного отдыха в глухой тайге в Сибири президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу продемонстрировали высочайший уровень физической подготовки. Такую оценку дал бывший первый государственный санитарный врач РФ, а ныне зампред Комитета по образованию и науке Госдумы прошлого созыва Геннадий Онищенко.

"Уровень физической подготовки (реальной, продемонстрированной в этой трёхдневной горной экспедиции) соответствует как минимум уровню мастера спорта по многоборью. Всё это в условиях кислородного голодания (на высокогорье) говорит о высочайшей физической тренированности во всех смыслах и сердечно-сосудистой, и дыхательной системы, и скелетной мускулатуры", — сказал он в беседе с kp.ru.

Онищенко напомнил, что раньше Путин и Шойгу отдыхали летом и даже рыбу ловили раздетые по пояс. А в этот раз поехали осенью и были в тёплой одежде. Таким образом, два физически здоровых человека побывали в некоей экстремальной для них ситуации. Однако они были к этому готовы благодаря повседневной и, вероятно, очень систематической, продуманной работе над своим физическим состоянием, поэтому позже сразу смогли приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей.