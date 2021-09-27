Захарова объяснила завистью истерику Украины по поводу контракта Венгрии с "Газпромом"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла неадекватную реакцию украинских властей на подписание Венгрией контракта с "Газпромом" на поставку газа на 15 лет. Особенно примечательным ей показался тот факт, что Киев решил обратиться к Еврокомиссии для оценки соответствия этого документа европейскому законодательству. По мнению Захаровой, всё объясняется банальной завистью.

"Когда в следующий раз наши западные партнёры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти", — написала она в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее в понедельник Венгрия заключила новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет.