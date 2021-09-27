Захарова объяснила завистью истерику Украины по поводу контракта Венгрии с "Газпромом"
А решение обратиться к Еврокомиссии для оценки соответствия этого документа европейскому законодательству представитель МИД сравнила с доносами — "питательной средой" для репрессий.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла неадекватную реакцию украинских властей на подписание Венгрией контракта с "Газпромом" на поставку газа на 15 лет. Особенно примечательным ей показался тот факт, что Киев решил обратиться к Еврокомиссии для оценки соответствия этого документа европейскому законодательству. По мнению Захаровой, всё объясняется банальной завистью.
"Когда в следующий раз наши западные партнёры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти", — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, что ранее в понедельник Венгрия заключила новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет.
Украина, разумеется, на это обиделась, заявив, что документ якобы "не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года". Кроме того, Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Оно было назначено на 29–30 сентября.
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