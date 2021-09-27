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Милонов счёл извращением появление трансгендера в Бундестаге

Собеседник Лайфа считает, что сторонники традиционных ценностей скоро выступят с неким "духовным обновлением".

27 сентября, 14:31
<p>Фото © Matthias Balk/picture alliance via Getty Images, © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ</p>

Фото © Matthias Balk/picture alliance via Getty Images, © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов счёл извращением появление в Бундестаге Германии женщины-трансгендера – кандидата от партии "Зелёные" Тессы Гансерер. Он заявил в беседе с Лайфом, что ему искренне жаль добрые семьи в стране, которым пришлось смотреть за этой вакханалией.

"Немцы любят иногда выбирать какие-то ужасающие формы, несовместимые с жизнью. То их тянет в нацизм, то в национал-социализм, то в толерантность к ЛГБТ. Германия так расшатала свой маятник, что никак не может встать посередине нормально. Подобного рода извращения, которые сейчас пришли в Бундестаг, означают скорые серьёзные реформы в Германии, революционного характера", — отметил депутат.

Виталий Милонов осудил Христианско-демократический союз Германии из-за заигрывания "со всеми этими экзотическими животными", из-за которого избиратели начали искать альтернативные варианты для Германии. Он уверен, что растущее традиционалистское большинство Германии скоро отреагирует на трансгендера и выступит с неким духовным обновлением.

"Потому что все эти зелёные гады, которые там проползают, — это вредные и абсолютно антигерманские силы. Я, как на четверть немец, возмущён до глубины души, какого чёрта все эти леваки, социалисты, антифа и голубые делают в Бундестаге, им явно там не место", — возмутился Милонов.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в состав Бундестага Германии впервые в истории войдёт женщина-трансгендер. Согласно предварительным итогам голосования в немецком парламенте, она гарантированно получит место в нём. Даже если политик не получит прямой мандат, она всё равно попадёт в Бундестаг по партийным спискам. Гансерер уже сообщила, что в парламенте намерена выступать в защиту климата и бороться за права сексуальных меньшинств.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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