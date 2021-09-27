Милонов счёл извращением появление трансгендера в Бундестаге

Депутат Госдумы Виталий Милонов счёл извращением появление в Бундестаге Германии женщины-трансгендера – кандидата от партии "Зелёные" Тессы Гансерер. Он заявил в беседе с Лайфом, что ему искренне жаль добрые семьи в стране, которым пришлось смотреть за этой вакханалией.

"Немцы любят иногда выбирать какие-то ужасающие формы, несовместимые с жизнью. То их тянет в нацизм, то в национал-социализм, то в толерантность к ЛГБТ. Германия так расшатала свой маятник, что никак не может встать посередине нормально. Подобного рода извращения, которые сейчас пришли в Бундестаг, означают скорые серьёзные реформы в Германии, революционного характера", — отметил депутат.

Виталий Милонов осудил Христианско-демократический союз Германии из-за заигрывания "со всеми этими экзотическими животными", из-за которого избиратели начали искать альтернативные варианты для Германии. Он уверен, что растущее традиционалистское большинство Германии скоро отреагирует на трансгендера и выступит с неким духовным обновлением.

"Потому что все эти зелёные гады, которые там проползают, — это вредные и абсолютно антигерманские силы. Я, как на четверть немец, возмущён до глубины души, какого чёрта все эти леваки, социалисты, антифа и голубые делают в Бундестаге, им явно там не место", — возмутился Милонов.