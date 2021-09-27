Названы сроки начала клинических исследований вакцины от ковида "Бетувакс"

Клинические исследования новой российской антиковидной вакцины "Бетувакс" начнутся в октябре 2021 года. Об этом заявили в пресс-службе фонда "Сколково".

"Исследования будут проведены на 170 пациентах на базе клинических центров в Санкт-Петербурге и Перми", — пояснили ТАСС в пресс-службе.

Вместе с тем председатель совета директоров "Института стволовых клеток человека" Артур Исаев выразил надежду на то, что производство препарата "Бетувакс" начнётся уже в первой половине 2022 года.

"Бетувакс-ков-2" — это субъединичная рекомбинантная вакцина, основу которой формируют сферические частицы с поверхностным антигеном или белком коронавируса. Её создание началось летом прошлого года. Предполагается, что данный препарат можно будет в том числе использовать для вакцинации людей из групп риска, а также для повторной вакцинации. Разработчик — биотехнологическая компания "Институт стволовых клеток человека".