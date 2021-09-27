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Названы сроки начала клинических исследований вакцины от ковида "Бетувакс"

В них примут участие порядка 200 пациентов в клинических центрах Санкт-Петербурга и Перми.

27 сентября, 15:02

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Клинические исследования новой российской антиковидной вакцины "Бетувакс" начнутся в октябре 2021 года. Об этом заявили в пресс-службе фонда "Сколково".

"Исследования будут проведены на 170 пациентах на базе клинических центров в Санкт-Петербурге и Перми", — пояснили ТАСС в пресс-службе.

Вместе с тем председатель совета директоров "Института стволовых клеток человека" Артур Исаев выразил надежду на то, что производство препарата "Бетувакс" начнётся уже в первой половине 2022 года.

Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний антиковидной вакцины "Бетувакс"

Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний антиковидной вакцины "Бетувакс"

"Бетувакс-ков-2" — это субъединичная рекомбинантная вакцина, основу которой формируют сферические частицы с поверхностным антигеном или белком коронавируса. Её создание началось летом прошлого года. Предполагается, что данный препарат можно будет в том числе использовать для вакцинации людей из групп риска, а также для повторной вакцинации. Разработчик — биотехнологическая компания "Институт стволовых клеток человека".

Напомним, сейчас в России зарегистрировано пять вакцин: "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник лайт", "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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