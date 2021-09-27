Опека отобрала у россиянки детей, приняв редкую болезнь за синяки от избиений

Органы опеки отобрали у женщины детей, приняв редкую болезнь сына за побои. Видео © Telegram / Mash

У жительницы Петрозаводска Ларисы Винярской отобрали детей, приняв редкую болезнь за синяки от избиений. Женщина рассказала Mash, что пожаловалось в органы опеки руководство школы-интерната, где учился её сын.

По словам Ларисы, её срочно вызвала в учреждение социальный педагог из-за того, что мальчик был весь в синяках. Оказалось, что в тот день ребёнок отправился на занятия, а местные педагоги сфотографировали мальчика в одном белье на телефон и показали снимки со "следами от побоев" комиссии попечителей. На коленях и локтях у школьника были тёмные пятна. Женщина попыталась выяснить, в чём дело, и отправилась с сыном к врачу.

"Был коллегиальный осмотр, и ему поставили "мраморность" кожи, кожный гиперостоз. Сказали, что он склонен к синюшным кожным покровам. Я попыталась связаться с директором и объяснить, что у меня есть справки от педиатра, можно я их покажу, но мне было отказано во встрече. Директор объяснила это тем, что уже всё отдано в органы опеки", — поделилась Лариса.

Однако руководство интерната заключение врачей не убедило. Оно заявило, что сообщить о таком случае — их обязанность. В итоге 14 января у матери забрали детей. Уже восемь месяцев ребята находятся в центре "Надежда", а Лариса по-прежнему пытается доказать, что никогда не поднимала на них руку.