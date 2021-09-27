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Кузнецова рассказала о своей "большой и важной задаче" в Госдуме

Она также отметила необходимость следить за реализацией инициатив из народной программы "Единой России".

27 сентября, 15:20
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о своей "большой и важной задаче" в Госдуме, являющейся логичным продолжением уже сделанного. Об этом она заявила в беседе с РИА "Новости".

"Необходимо внимательно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, были на должном уровне реализованы, дошли до конкретных семей с детьми. Что касается предложения главы государства возглавить ещё и в ГД направление по защите семьи и детства, для меня это также большая и важная задача", — объяснила Кузнецова.

По её словам, решение президента РФ Владимира Путина предложить всем лидерам списка "Единой России" возглавить профильные партийные комитеты является логичным. Такой шаг — это продолжение уже проделанной работы.

Лидеры списка "Единой России" возглавят специальные партийные комиссии

Лидеры списка "Единой России" возглавят специальные партийные комиссии

Напомним, в нижней палате парламента Анна Кузнецова будет курировать работу по поддержке семей и детей. Также она возглавит комиссию "Единой России" по защите материнства, детства и защите семьи.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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