Кузнецова рассказала о своей "большой и важной задаче" в Госдуме
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Она также отметила необходимость следить за реализацией инициатив из народной программы "Единой России".
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о своей "большой и важной задаче" в Госдуме, являющейся логичным продолжением уже сделанного. Об этом она заявила в беседе с РИА "Новости".
"Необходимо внимательно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, были на должном уровне реализованы, дошли до конкретных семей с детьми. Что касается предложения главы государства возглавить ещё и в ГД направление по защите семьи и детства, для меня это также большая и важная задача", — объяснила Кузнецова.
По её словам, решение президента РФ Владимира Путина предложить всем лидерам списка "Единой России" возглавить профильные партийные комитеты является логичным. Такой шаг — это продолжение уже проделанной работы.
Напомним, в нижней палате парламента Анна Кузнецова будет курировать работу по поддержке семей и детей. Также она возглавит комиссию "Единой России" по защите материнства, детства и защите семьи.