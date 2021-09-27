В Киеве испугались полной остановки транзита газа через Украину в Венгрию

Подписание долгосрочного газового соглашения между Венгрией и "Газпромом" может стать причиной сокращения или полной остановки транзита газа на территорию страны через Украину. Такие опасения высказал генеральный директор компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон.

"Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", – заявил Макогон.

По словам Макогона, несмотря на имеющийся до 2024 года контракт с Россией, наблюдается тенденция к полной замене транзита через Украину на альтернативные пути. Он отметил, что подобный шаг Москвы очень символичен. Предварительная конструкция "Северного потока – 2", как считает глава ГТС, создает критические риски для существующего транзита и продолжения контракта после 2024 года.