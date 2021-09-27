НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Киеве испугались полной остановки транзита газа через Украину в Венгрию

Там также считают, что конструкция "Северного потока – 2" создаёт критические риски для продолжения контракта после 2024 года.

27 сентября, 15:09
<p>Фото © Getty Images/Jens Büttner/picture alliance</p>

Фото © Getty Images/Jens Büttner/picture alliance

Подписание долгосрочного газового соглашения между Венгрией и "Газпромом" может стать причиной сокращения или полной остановки транзита газа на территорию страны через Украину. Такие опасения высказал генеральный директор компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон.

"Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", – заявил Макогон.

По словам Макогона, несмотря на имеющийся до 2024 года контракт с Россией, наблюдается тенденция к полной замене транзита через Украину на альтернативные пути. Он отметил, что подобный шаг Москвы очень символичен. Предварительная конструкция "Северного потока – 2", как считает глава ГТС, создает критические риски для существующего транзита и продолжения контракта после 2024 года.

Венгрия подписала с "Газпромом" контракт на поставку газа на 15 лет

Венгрия подписала с "Газпромом" контракт на поставку газа на 15 лет

Напомним, в Киеве ранее расстроились из-за решения Венгрии подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Захарова объяснила завистью истерику Украины по поводу контракта Венгрии с "Газпромом"

сегодня в 14:20

Глава МИД Украины высказался о "красных линиях" из знаменитой цитаты Путина

сегодня в 14:07

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 79 долларов

сегодня в 14:40

Названы сроки начала клинических исследований вакцины от ковида "Бетувакс"

сегодня в 15:02

"Он был не нужен": Друг рассказал, как талант из "Краснодара" Сперцян решил играть за сборную Армении

сегодня в 14:59

Новости партнеров

Layer 1