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В РФ признали нежелательной европейскую организацию по наблюдению за выборами

Отмечается, что эксперты выявили в её действиях угрозы основам конституционного строя и безопасности страны.

27 сентября, 14:57
<p>Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Генпрокуратура РФ признала деятельность Европейской сети организаций по наблюдению за выборами нежелательной на территории государства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами")", — говорится в сообщении.

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Там пояснили, что решение было принято на основании изучения ряда материалов, исходя из которого Генпрокуратура сделала вывод об угрозах основам конституционного строя и безопасности РФ, которые исходят от организации. В ведомстве добавили, что соответствующая информация уже направлена в Минюст.

Ранее Лайф писал, что в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории нашей страны признана нежелательной, были включены четыре религиозные организации из Латвии и Украины.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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