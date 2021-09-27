В РФ признали нежелательной европейскую организацию по наблюдению за выборами

Генпрокуратура РФ признала деятельность Европейской сети организаций по наблюдению за выборами нежелательной на территории государства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами")", — говорится в сообщении.

Там пояснили, что решение было принято на основании изучения ряда материалов, исходя из которого Генпрокуратура сделала вывод об угрозах основам конституционного строя и безопасности РФ, которые исходят от организации. В ведомстве добавили, что соответствующая информация уже направлена в Минюст.