В РФ признали нежелательной европейскую организацию по наблюдению за выборами
Отмечается, что эксперты выявили в её действиях угрозы основам конституционного строя и безопасности страны.
Фото © ТАСС / Рюмин Александр
Генпрокуратура РФ признала деятельность Европейской сети организаций по наблюдению за выборами нежелательной на территории государства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами")", — говорится в сообщении.
Там пояснили, что решение было принято на основании изучения ряда материалов, исходя из которого Генпрокуратура сделала вывод об угрозах основам конституционного строя и безопасности РФ, которые исходят от организации. В ведомстве добавили, что соответствующая информация уже направлена в Минюст.
Ранее Лайф писал, что в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории нашей страны признана нежелательной, были включены четыре религиозные организации из Латвии и Украины.
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