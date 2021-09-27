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На предприятии "Мираторга" произошла вспышка африканской чумы

В настоящее время в Белгородской области введён карантин по АЧС, проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания.

27 сентября, 14:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Белгородской области на предприятии "Мираторга" произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

"Постановлением губернатора Белгородской области установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории ООО "Мираторг-Белгород" — площадка "Бродок-2", хутор Долгий Бродок Корочанского района — эта территория признана эпизоотическим очагом", говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС. Жителей призывают незамедлительно сообщать о заболевании свиней в ветеринарную службу.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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