В Белгородской области на предприятии "Мираторга" произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

"Постановлением губернатора Белгородской области установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории ООО "Мираторг-Белгород" — площадка "Бродок-2", хутор Долгий Бродок Корочанского района — эта территория признана эпизоотическим очагом", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС. Жителей призывают незамедлительно сообщать о заболевании свиней в ветеринарную службу.