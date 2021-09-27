Песня Аллы Пугачёвой "Сильная женщина" в исполнении Ольги Бузовой и Татьяны Булановой была спета под фонограмму, хотя на экране висела плашка "Живой звук", но в этом нет ничего плохого. Таким мнением с телеканалом "360" поделился педагог по вокалу Андрей Юрец, комментируя их выступление на шоу "Дуэты".

"Это на 99% фонограмма, но, на мой взгляд, это даже неплохо. Я, откровенно говоря, чаще всего сам люблю фонограммные концерты, потому что там поёт же сам артист. Что один вокалист в данном случае, что второй не обладают каким-то широким диапазоном, прокачанными голосовыми складками, мышцами. В их случае это нормально", — объяснил Юрец.

По его словам, под фонограмму часто выступают заграничные звёзды. В этом нет ничего страшного, тем более что Юрец "не ожидал такого хорошего пения" от Бузовой. Она, как и многие иностранные исполнители, не занимается с педагогом, и тем не менее ей удалось "отточить" свои навыки посредством долгого нахождения на сцене.