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"Это на 99% фонограмма": Педагог по вокалу оценил "живое" выступление Бузовой и Булановой в шоу "Дуэты"

По его оценке, певицы не обладают широким диапазоном, прокачанными голосовыми складками и мышцами.

27 сентября, 14:53
<p>Фото © <a href="https://smotrim.ru/video/2341651" target="_blank" rel="noopener noreferrer">smotrim.ru</a></p>

Фото © smotrim.ru

Песня Аллы Пугачёвой "Сильная женщина" в исполнении Ольги Бузовой и Татьяны Булановой была спета под фонограмму, хотя на экране висела плашка "Живой звук", но в этом нет ничего плохого. Таким мнением с телеканалом "360" поделился педагог по вокалу Андрей Юрец, комментируя их выступление на шоу "Дуэты".

"Это на 99% фонограмма, но, на мой взгляд, это даже неплохо. Я, откровенно говоря, чаще всего сам люблю фонограммные концерты, потому что там поёт же сам артист. Что один вокалист в данном случае, что второй не обладают каким-то широким диапазоном, прокачанными голосовыми складками, мышцами. В их случае это нормально", — объяснил Юрец.

По его словам, под фонограмму часто выступают заграничные звёзды. В этом нет ничего страшного, тем более что Юрец "не ожидал такого хорошего пения" от Бузовой. Она, как и многие иностранные исполнители, не занимается с педагогом, и тем не менее ей удалось "отточить" свои навыки посредством долгого нахождения на сцене.

Бузова и Катина спели вместе хит "Тату", но за такое живое исполнение стало стыдно абсолютно всем

Бузова и Катина спели вместе хит "Тату", но за такое живое исполнение стало стыдно абсолютно всем

Ранее организаторам концертов Ольги Бузовой пришлось отменить мероприятия в Вологде и Череповце из-за "низкого потребительского спроса".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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