Журнал Lancet обвинили в сексизме из-за единственной фразы про женщин
Формулировку сочли регрессивной и оскорбительной, а некоторые учёные даже заявили о прекращении сотрудничества с изданием.
Фото © Behance
На авторитетное медицинское издание Lancet обрушилась волна критики, после того как на обложке была опубликована цитата одного из авторов. Многим данная фраза про женщин показалась сексистской.
Автор материала посвятил текст выставке о менструации в Музее вагины в Лондоне. В публикации он называет женщин женщинами, однако допустил фразу "Исторически анатомии и физиологии тел с вагинами (bodies with vaginas) не уделялось внимание".
Our new issue is here! On the cover—'Periods on display' and the cultural movement against menstrual shame and #PeriodPoverty.— The Lancet (@TheLancet) September 24, 2021
Plus, @WHO air quality guidelines, low #BackPain management, community-acquired bacterial #meningitis, and more. Read: https://t.co/eP1Lx7D116 pic.twitter.com/DchfiHnYEs
После публикации обложки в "Твиттере", критика не заставила себя долго ждать. По данным The Telegraph, психиатр и почётный профессор генетики Университетского колледжа Лондона Дэвид Кёртис назвал формулировку непростительной и призвал исключить его из числа обозревателей издания. Врач общей практики Мадлен Ни Дхалай сочла, что это попытка дегуманизировать женщин, а не быть инклюзивным (никого не обижать).
"Медицинское женоненавистничество существует. И отказ признать женщин увековечивает его. Пока Lancet не начнёт писать "тела с пенисами", расчеловечивая мужчин в специфичных для них исследованиях, я буду называть это явление тем, чем оно и является, — сексизмом", — возмутилась феминистка Клэр Хеучан.
А ранее Лайф рассказывал, что cоветская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили обвинила создателей сериала "Ход королевы" от Netflix в сексизме. В частности, она подала в суд из-за фразы, которая прозвучала в картине.
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