Привитым от ковида вакциной "Спутник V" могут закрыть въезд в США

США могут запретить въезд на свою территорию людям, которые привиты вакциной "Спутник V" и другими российскими препаратами. Об этом пишет газета The Washington Post.

Американские власти в ближайшее время планируют согласовать новые требования к иностранным гражданам, желающим въехать в страну. Так, пересечение границы будет запрещено тем, кто не привился одним из препаратов от коронавируса, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Как известно, в перечень ВОЗ не входит ни одна из российских вакцин, в том числе и популярный во многих странах мира "Спутник V".