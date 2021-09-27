Привитым от ковида вакциной "Спутник V" могут закрыть въезд в США
Новые правила пересечения границы, вероятно, будут основываться на перечне одобренных ВОЗ препаратов.
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США могут запретить въезд на свою территорию людям, которые привиты вакциной "Спутник V" и другими российскими препаратами. Об этом пишет газета The Washington Post.
Американские власти в ближайшее время планируют согласовать новые требования к иностранным гражданам, желающим въехать в страну. Так, пересечение границы будет запрещено тем, кто не привился одним из препаратов от коронавируса, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Как известно, в перечень ВОЗ не входит ни одна из российских вакцин, в том числе и популярный во многих странах мира "Спутник V".
Журналисты напомнили, что на сегодняшний день въезд в Соединённые Штаты разрешён при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Новые же правила, как ожидается, вступят в силу в ноябре.
Как ранее сообщала помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао, российский "Спутник V" мог быть одобрен ещё в середине сентября, однако пока этого не произошло. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в затягивании регистрации российских вакцин.
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