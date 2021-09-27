Актёр рассказал, почему Ширвиндт покидает Театр сатиры

"Он считает, что не может выполнять свои обязанности полноценно в 87 лет. И с этим ничего не поделаешь. Я с ним два или три дня назад разговаривал, он сказал: "Я же не кокетничаю, я действительно плохо себя чувствую", — сказал он "Газете.ru".