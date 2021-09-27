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Актёр рассказал, почему Ширвиндт покидает Театр сатиры

По словам Горина, он раздумывал над этим на протяжении двух лет.

27 сентября, 15:55
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Режиссёр и артист Александр Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры по состоянию здоровья, рассказал актёр Юрий Горин.

"Он считает, что не может выполнять свои обязанности полноценно в 87 лет. И с этим ничего не поделаешь. Я с ним два или три дня назад разговаривал, он сказал: "Я же не кокетничаю, я действительно плохо себя чувствую", — сказал он "Газете.ru".

Горин отметил, что Ширвиндт собирался уйти из театра на протяжении двух лет, это решение далось ему нелегко, но режиссёр не хотел, чтобы его "выносили из театра вперёд ногами". По мнению актёра, оставление поста худрука — это трудное, но честное решение.

В Театре сатиры не подтвердили информацию об уходе Ширвиндта с поста худрука

В Театре сатиры не подтвердили информацию об уходе Ширвиндта с поста худрука

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры. Причём отмечалось, что об этом сообщил сам артист. Однако в театре эту информацию не подтвердили.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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