Путин поручил создать телешоу "Учитель года"
Ранее российский лидер призывал продумать формат всероссийского конкурса педагогов, чтобы он стал более зрелищным и популярным, как в своё время шоу "Форт Боярд".
Президент России Владимир Путин поручил начиная с 2022 года создать телевизионное шоу "Учитель года" и предусмотреть его финансирование.
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Напомним, что ещё в марте 2021 года президент предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу, чтобы ещё больше возвысить работу педагогов. Тогда же Путин поддержал идею ввести новую номинацию в конкурсе "Учитель будущего" для того, чтобы в нём могли участвовать директора школ. Затем российский лидер неоднократно поднимал вопрос создания такого шоу на телевидении, чтобы повысить престиж профессии учителя и сделать её модной. К примеру, в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования в августе этого года Путин предложил продумать формат всероссийского конкурса "Учитель года", чтобы он стал более зрелищным и популярным — например, как шоу "Форт Боярд".
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