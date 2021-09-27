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Заза Наполи сравнила немцев с Герасимом из "Муму" из-за женщины-трансгендера в бундестаге

Тем не менее она поддержала политика и отметила, что пол не имеет значения. Главное — польза для граждан.

27 сентября, 16:39
<p>Фото © Daniel Karmann / Picture alliance via Getty Images,<a href="https://www.instagram.com/p/Bh_RIs1g3IK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Instagram / zaza.napoli</a></p>

Фото © Daniel Karmann / Picture alliance via Getty Images, Instagram / zaza.napoli

Дрэг-квин и травести-дива Заза Наполи одобрила избрание первой женщины-трансгендера в немецкий бундестаг. Она считает, что для политика не важно, кто он — бывшая женщина или бывший мужчина. Имеют вес только ум, здравомыслие и хорошие идеи.

"Если от этой женщины будет реальная польза, то ради бога. А будет ли какая-то польза для ЛГБТ-сообщества Германии и ЕС, то, я думаю, там особых проблем у них нет", — сказала Заза Наполи в беседе с Лайфом.

Травести-дива отмечает, что европейцы смотрят на всё глобальнее. При этом собеседница Лайфа сравнила их с Гермасимом из "Муму" — если им необходима хоть какая-то выгода или благо, то они на всё согласны. Она также отмечает, что много в Германии трансгендеров, однако тех среди них, которые могли бы принести пользу своей стране, наверное, не было.

Трансгендер с лёгкостью победила в первом же бою в MMA, но её мужское прошлое не даёт никому покоя

Трансгендер с лёгкостью победила в первом же бою в MMA, но её мужское прошлое не даёт никому покоя

"Видимо, действительно появился умный человек, который подаёт хорошие идеи. Немцы, они же такие, просто так ставить кого-то ради красивой картинки не будут", — заключила Заза Наполи.

Ранее сообщалось, что в состав бундестага Германии впервые в истории войдёт женщина-трансгендер. Согласно предварительным итогам голосования в немецком парламенте, Гансерер гарантированно получит место в нём. Политик уже сообщила, что в парламенте намерена выступать в защиту климата и бороться за права сексуальных меньшинств. Милонов счёл извращением появление трансгендера в бундестаге.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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