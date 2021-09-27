Заза Наполи сравнила немцев с Герасимом из "Муму" из-за женщины-трансгендера в бундестаге

Дрэг-квин и травести-дива Заза Наполи одобрила избрание первой женщины-трансгендера в немецкий бундестаг. Она считает, что для политика не важно, кто он — бывшая женщина или бывший мужчина. Имеют вес только ум, здравомыслие и хорошие идеи.

"Если от этой женщины будет реальная польза, то ради бога. А будет ли какая-то польза для ЛГБТ-сообщества Германии и ЕС, то, я думаю, там особых проблем у них нет", — сказала Заза Наполи в беседе с Лайфом.

Травести-дива отмечает, что европейцы смотрят на всё глобальнее. При этом собеседница Лайфа сравнила их с Гермасимом из "Муму" — если им необходима хоть какая-то выгода или благо, то они на всё согласны. Она также отмечает, что много в Германии трансгендеров, однако тех среди них, которые могли бы принести пользу своей стране, наверное, не было.

"Видимо, действительно появился умный человек, который подаёт хорошие идеи. Немцы, они же такие, просто так ставить кого-то ради красивой картинки не будут", — заключила Заза Наполи.