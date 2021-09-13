Трансгендер с лёгкостью победила в первом же бою в MMA, но её мужское прошлое не даёт никому покоя
В своём дебютном бою в MMA американка Алана Маклафлин разгромила француженку Селин Провост. Для многих исход битвы не стал сюрпризом, ведь они знали, кем в прошлом была победительница.
На турнире промоушена Combate Global прошёл бой по правилам смешанных единоборств среди американки 38-летней Аланы Маклафлин и участницы из Франции Селин Провост. Во втором раунде Алана провела удушающий приём, одержав победу в поединке. Это был дебютный бой Маклафлин, однако поздравлять её торопятся не все. Дело в том, что в прошлом женщина была мужчиной и раньше служила в спецназе США.
Кадры из видео © YouTube / Cozy Media
До трансгендерного перехода Алану звали Райаном. С детства он чувствовал себя девушкой, но записался в армию, чтобы "стать настоящим мужчиной" или быть убитым. Однако за несколько лет на горячих точках в Ираке и Афганистане его точка зрения поменялась. В 2010-м Райан уволился из армии и уже совсем скоро начал процедуру перехода.
Я дралась, стреляла, поднимала тяжести, отращивала бороду, ездила на харлее, но это вообще ничего не меняло. Я всё ещё плакала в подушку по ночам. Я по кусочкам собрала свою фальшивую личность, которая была просто комбинацией героев боевика, которых я смогла вспомнить. Чаще всего — жестокие и маскулинные
Маклафлин стала вторым трансгендером в MMA после Фэллон Фокс. В 2012 году Фэллон вышла на ринг в промоушене King of the Cage. Карьера девушки длилась всего два года. Она провела шесть поединков, пять из которых выиграла, пишет Daily Mail. Мало кто в ММА сейчас поддерживает идею о том, чтобы трансгендерные спортсменки бились наравне с биологическими женщинами, но Алана надеется изменить эту ситуацию.
Прямо сейчас я иду по стопам Фэллон. Я очень надеюсь, что за мной последуют другие. Если мы хотим видеть больше трансспортсменов и хотим видеть больше возможностей для трансдетей, нам придётся пробраться в эти области и сделать это возможным для каждого
WOW-news
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