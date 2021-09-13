Трансгендер с лёгкостью победила в первом же бою в MMA, но её мужское прошлое не даёт никому покоя

В своём дебютном бою в MMA американка Алана Маклафлин разгромила француженку Селин Провост. Для многих исход битвы не стал сюрпризом, ведь они знали, кем в прошлом была победительница.