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Тиктокерша из Бурятии выглядит как живой скелет, пугая подписчиков тем, насколько она худая

На блог Анастасии Франтенко подписаны тысячи человек. Кто-то в ужасе от её вида, а кто-то, напротив, мечтает выглядеть как она. Но девушка не торопится раздавать советы, ведь знает все ужасы РПП.

13 сентября, 09:50

Кадр из видео © TikTok / frani_03

Жительница Бурятии Анастасия Франтенко ещё в прошлом году весила 75 килограммов. На 5 кг больше "идеального" для неё веса, но за пределы нормы не выходило. Правда, такие цифры девушку не устраивали. Началось всё безобидно — она перешла на правильное питание, вскоре стала питаться гречкой и кефиром. Результат не заставил себя ждать. Организм истощился, и за пару месяцев Анастасия похудела до 65 кг, но и это её не устраивало.

Видео © TikTok / frani_03

Но на отметке 65 весы застыли. Тогда я и перешла на питьевую диету. С диетологом не советовалась, такой способ похудения выбрала для себя сама

Анастасия Франтенко

То, что происходило дальше, точно попадает под определение расстройства пищевого поведения. Вскоре девушка буквально питалась одними напитками. С утра чашечка кофе, на обед — пачка "снежка", в полдник обходится энергетиком и водой. Твёрдая пища попадает в рацион россиянки редко — когда становится совсем плохо, пару раз в месяц. Вес девушки снизился до 54 кг, а её подписчики в TikTok называют её "анорексичкой". Но, несмотря на это, девушка от своих планов не отказывается. В недавнем ролике она отметила зоны на своём теле, которые ей не нравятся (жёлтым) и которыми она довольна (зелёным).

Кадры из видео © TikTok / frani_03

Кадры из видео © TikTok / frani_03

Нужно признать, Анастасия прекрасно понимает, что её отношения с телом нездоровые, и планирует бороться с расстройством.

Именно поэтому я не хочу, чтобы кто-то повторял за мной и совершал ошибку. Наверное, им кажется, что это круто. Ничего подобного. Мой желудок больше физически не может нормально переваривать пищу. Да и личная жизнь была намного лучше, когда я была "толстой"

Анастасия Франтенко

Кадры из видео © TikTok / frani_03

Кадры из видео © TikTok / frani_03

Родом Анастасия из маленького села Баргузин. После школы девушка поступила на художника в колледж в Улан-Удэ. После этого Франтенко переехала в село в двух часах от города, где последние три года работает художником-оформителем, проводит мастер-классы и создаёт реквизит для местного дома культуры, пишет "Комсомольская правда". В планах у Анастасии стать лучшим художником в мире, и она не позволит РПП ей помешать.

Девушка с анорексией показала, как она изменилась за время отношений, и всё благодаря её парню

Девушка с анорексией показала, как она изменилась за время отношений, и всё благодаря её парню

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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